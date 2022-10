Pietro Ioia, il garante dei detenuti arrestato (fu messo da De Magistris) e i soldi per comprare lo scooter al figlio

81 Visite

Il carcere di Poggioreale è «l’albergo», Pietro Ioia «l’avvocato», la cocaina diventa «i documenti», i cellulari i «cosarielli», l’hashish il «fumo». Sono i termini che, nelle conversazioni, sono utilizzati per eludere eventuali intercettazioni. Ma il significato appare poi chiaro. «Dobbiamo fare sabato, dobbiamo andare all’albergo?» chiede Pietro Ioia a Sonia Guillari il 7 dicembre dello scorso anno. La preoccupazione è di fargli avere telefonini piccoli, più facili da nascondere eliminando, in caso di perquisizione, le schede sim per impedire di accertare telefonate e rubriche.

Nelle loro conversazioni, Pietro Ioia e Sonia Guillari usano «toni amorosi» per simulare incontri e rapporti sessuali che non avevano. «Amò, sto giù da te» dice Ioia. E lei: «Ora scendo, dai». Il 10 dicembre, lei gli dice: «Amore, guarda questa ancora deve venire…già tenevo il B&b prenotato, il completino incartato». Per una consegna, Ioia si lamenta di aver ricevuto 500 euro, quando gliene servono almeno 600 per comprare un motorino come regalo di Natale per il figlio. «Sonia, ma io devo prendere il motorino» dice il 20 dicembre 2021. Massimiliano Murolo gli consiglia discrezione e di parlare poco, perché rischia molto: «Tu dici, se tu dici, non devi parlare, così non devi parlare». E aggiunge: «Tu a Tonino De Maria non gli devi dire ho portato pure il telefono per uno».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS