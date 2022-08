Quarto e Pozzuoli, risolto il problema della Galleria Spinelli

“Il lavoro commissionato dalla Regione a Sma – dichiarano Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso, rispettivamente Presidente e componenti del CdA Sma – è stato importantissimo per evitare che i reflui finissero in mare. La Regione ha investito per risanare una criticità ambientale che si ripercuoteva sui cittadini della zona in particolare per i cattivi odori. Ci siamo riusciti e ci riteniamo soddisfatti del risultato e per come è stato svolto il lavoro che continueremo a monitorare nei prossimi giorni”. Da oggi, grazie alla decisione della Regione e al lavoro puntuale degli operai e dei responsabili della Sma Campania, i residenti del quartiere Monteruscello di Pozzuoli e di Quarto potranno tornare a godere dei propri spazi e di un’aria pulita e il rischio che quel flusso d’acqua possa finire in parte in mare, è scongiurato.​