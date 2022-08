Marano, caccia ai ladri sorpresi in casa dai proprietari. Ecco cosa è accaduto nella zona collinare

564 Visite

E’ caccia ai ladri che ieri sera hanno fatto irruzioni in un’abitazione della zona collinare della città. Madre e figlio erano appena rientrati da un periodo di vacanze, trascorso a Capri, quando si sono imbattuti nei malviventi, intenti a rovistare nelle camere della loro abitazione. Erano almeno tre. Ne è nata una colluttazione. I banditi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero aggredito i proprietari della casa, colpendoli verosimilmente con armi da fuoco o utensili trovati nell’appartamento. Il 25 enne, che avrebbe reagito, sarebbe stato colpito alla nuca. Sul pavimento sarebbero state trovate macchie di sangue. Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Non sono in pericolo di vita. I malviventi avrebbero fatto irruzione nell’abitazione, posta al primo piano di un condominio, dopo aver piegato le inferriate di una finestra. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di via Nuvoletta. Sul luogo della rapina sono intervenuti anche i colleghi della Scientifica.













