Arzano. Sequestrata vasta area di parcheggio di 3mila metri quadri. Accertate dalla polizia locale  irregolarità nella documentazione. 

Aveva presentato una scia per lavori edili ed una Scia risultata non conforme per l’attività dichiarata . È quando accertato dagli agenti della polizia locale di Arzano, diretti dal Comandante Biagio Chiariello, nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati al contrasto degli illeciti urbanistici ed ambientali.

È scattato quindi il sequestro di un’area di circa 3mila metri quadri con circa cento veicoli ospitati.

L’area ricadente in zona industriale , stando alle risultanze investigative, sarebbe stata oggetto di rilevanti trasformazioni urbanistiche ed opere che avrebbero determinato un mutamento della destinazione d’uso.

Il proprietario del fondo, un rilevante imprenditore , ed il conduttore, sono stati ferriti all’Autoritá Giudiziaria.

