M5S, Gaudiano: “Durante la legislatura ho restituito 160mila euro”

La Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano: Orgogliosa di rinunciare ai nostri privilegi a favore della collettività”

“Nell’arco dei 4 anni della legislatura che volge al termine, fino a luglio 2022, ho restituito tra stipendio da Senatrice ed indennità da vicepresidente commissione bicamerale anagrafe tributaria ben 160.000,00 euro. Lo avevo promesso alle persone, ai cittadini, agli elettori. Mi fregio di questo traguardo perché, vi assicuro, è un qualcosa a cui tengo particolarmente”. A dirlo è la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano attraverso un post facebook.

“Siamo diversi dagli altri? Sì, perché siamo gli unici ad averlo fatto, con l’unico obiettivo di servire la collettività restituendo parte dei nostri stipendi per tradurli in progetti concreti per gli italiani. Questo è il Movimento 5 Stelle di cui mi onoro di far parte. Un Movimento che non ha eguali nel panorama politico italiano. Sarebbe bello che questa diversità, questo mettersi in gioco, questo dare il buon esempio riuscisse a contagiare infine anche tutti gli altri” – conclude Gaudiano.













