90 Visite

Alle parlamentarie del M5S non ci saranno diversi volti noti: Virginia Raggi, Alessandro di Battista, Rocco Casalino, dati per incerti nei giorni scorsi. In corsa invece Stefano Patuanelli e Chiara Appendino, quest’ultima ex sindaco di Torino. In campo anche l’ex ministro Sergio Costa. Duemila i partecipanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS