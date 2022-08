107 Visite

Morta all’età di 73 anni Olivia Newton John, era malata da tempo di cancro. Da 30 anni lottava contro un cancro al seno. John Travolta, che con lei ha diviso il palcoscenico in film memorabili come Greese, ha ricordato l’amica: “Ci hai reso migliori”. Olivia è morta nel suo ranch in California.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS