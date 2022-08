117 Visite

Prezzi di benzina e diesel in calo, secondo le ultime rilevazioni. Al self, secondo il quotidiano Energia, costa oggi 1,833 al litro. Le quotazioni internazionali sono in forte discesa. Il diesel si assesta, secondo i dati, sull’1,815 a litro. 1,977, invece, per la benzina per quel che concerne la modalità servito.













