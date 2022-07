Arzano, va a trovare i parenti e al ritorno si ritrova senza casa

176 Visite

Va a trovare i parenti e al ritorno trova cambiata la serratura della sua casa ad Arzano. Questo l’episodio che ha portato alla denuncia di un 50enne che dovrà rispondere dell’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata. Protagonista dell’episodio è una donna con figli e contratto di locazione. Aveva lasciato la sua abitazione per qualche giorno per andare in visita da parenti di nazionalità ucraina, che si trovano in Italia a causa della guerra.













