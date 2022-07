Fondazione Banco di Napoli: Nuzzo direttore generale. La denuncia di Nicola Morra

95 Visite

E’ arrivato nel silenzio più assoluto, dopo essersi dimesso dall’ADISU Puglia, il napoletano 58enne Gavino Nuzzo che ha ricevuto, lo scorso 8 luglio l’incarico di direttore generale della Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia. Una nomina che ha sollevato più di qualche polemica. Secondo il Senatore Morra, infatti, Nuzzo ex direttore dell’ADISU Puglia risulterebbe indagato da giugno scorso dalla Procura di Bari per aver falsificato titoli e truccato concorsi per pilotare l’assegnazione di incarichi proprio all’Adisu. Stando all’impianto accusatorio della Procura di Bari – ha dichiarato Morra -, Nuzzo cosi come riportato anche dal quotidiano “L’Edicola del Sud” «avrebbe turbato le procedure di gara per l’assegnazione di posizioni di rilievo», al fine di favorire persone o parenti di esponenti del movimento politico Sud al Centro, forza politica che già nei mesi scorsi era finita sui tavoli della Procura di Bari per le elezioni amministrative del 2021 in alcuni Comuni del barese. “Il buon Nuzzo non è certamente rimasto con le mani in mano, anzi. Così è stato “premiato” l’8 luglio scorso con l’incarico di Direttore Generale della Fondazione Banco di Napoli! Attenderemo per sapere se le accuse a Nuzzo verranno confermate da sentenze definitive. Intanto in Italia continuiamo a chiederci se sia opportuno che soggetti accusati di reati anche gravi continuino la propria carriera in ruoli di rilievo dai quali potrebbero ripetere gli illeciti la cui contestazione ha causato loro precedenti dimissioni. Oppure in Puglia dimesso ed in Campania premiato?”. Sulla vicenda sarebbe anche stato inviato un esposto all’ANAC in merito alla incompatibilità della commissione esaminatrice.



Luigi Vanacore













