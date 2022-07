Marano, il dramma di Cupa Castello Scilla: tre mesi (di seguito) senza un goccio d’acqua

32 Visite

Tre mesi senza un goccio d’acqua. Cupa Castello Scilla è un disastro e il Comune non riesce a trovare uno straccio di soluzione. Nulla. Molti cittadini, stremati, si rivolgono a noi, gli unici che seguiamo il caso con costanza e attenzione. Non ci si può rassegnare al fatto che un’arteria della città, sistematicamente, sia senza acqua, mentre in altre permangono comunque disservizi. Sappiamo e abbiamo scritto che sono stati trovati fondi per rifare gli impianti, ma sappiamo che ci vorrà tempo.













