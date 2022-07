L’opinione. Crisi di governo e nubi sul futuro

Il governo Draghi va in soffitta, le Camere sono state sciolte: si va al voto che è linfa vitale per un paese democratico. Ma in una situazione politica e sociale così particolare avere un governo dimissionario per le questioni correnti, fa tremare le vene e i polsi. In una situazione così drammaticamente complessa il paese avrebbe bisogno di un governo nei pieni poteri, autorevole per districarsi tra le scottante questioni che vanno dalla epidemia ancora pungente che miete ancora centinaia di morti al giorno, alla guerra alle porte della nazione, finire alla situazione finanziaria con il cercare di avere l’ ultima tranche del PNRR senza la quale il nostro paese soccomberebbe sotto il peso del deficit pubblico e dell’inflazione galoppante. Ma come spesso accade in Italia si antepongono le questioni del proprio orticello con quelle dell’ interesse del paese. Draghi era sicuramente persona degli apparati e delle lobby economiche nazionali e internazionali ma le sue capacità e competenze erano indiscutibili , come anche il rispetto che riscuoteva per sé e il paese che rappresentava. Era l’ unico che poteva in una situazione socio – economica così complicata e drammatica risolvere i problemi endogeni ed esogeni del circuito Italia. Chi ha iniziato la crisi mai avrebbe pensato e creduto che il valore del premier non poteva contrattare con le piccole beghe dei partiti, troppo grande il divario tra il suo suo pensiero di uomo dello Stato e la poca lungimiranza di tutti i partiti dell’arco costituzionale. Tutti spiazzati dall’uomo che ha saputo riportare una crisi iniziata apparentemente dalla creazione di un termovalorizzatore in Roma, in una vera crisi politica parlamentare , poiché erano finite tutte le convergenze partitiche per un governo di unità nazionale. La dimostrazione di ciò è stata quando nel suo secondo discorso al Senato richiede la fiducia dei partiti che avevano formato le larghe intese senza trovarla. Un fine legislatura con fughe eccellenti dai partiti che lancia ombre sul futuro prossimo dell’Italia, sulla sua crescita e sul suo sviluppo. Da adesso fino alla tornata elettorale del 25 settembre ci vorrà un grande senso di responsabilità da parte di ogni partito ,che dovranno gestire in seno al parlamento questioni delicate quali: l’ acquisizione della tranche di PNRR indispensabile per il nostro paese, le questioni della guerra e non ultima la drammatica situazione economica che mette in affanno le famiglie e le imprese, un patto che mette da parte gli interessi di bottega per la centralità del sistema Italia.

Michele Izzo