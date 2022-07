Marano, lite per un parcheggio sfociata nel sangue: condannati padre, madre e figlio di via Campana

982 Visite

I fatti in via Campana un anno fa. In tre, tutti appartenenti ad un unico nucleo familiare, aggredirono con calci pugni e con armi da taglio una donna del luogo. L’aggressione alla 34enne si era verificata in via Campana, al confine con Quarto, nel pomeriggio del 19 ottobre scorso. Tra la vittima e i suoi aggressori, i suoi vicini di casa, qualche ora prima della lite erano già volati insulti e minacce a causa di un posto auto conteso. Dalle parole, poi, si era passati ai fatti: nel bel mezzo della lite, il 17enne, figlio dei vicini di casa, estrasse un coltello e colpì quattro volte la 34enne.

Il giovane fu arrestato così come il padre 40enne e la madre 38enne.

Ieri, a distanza di 9 mesi dai fatti, il tribunale ha emesso le condanne. Ecco il dispositivo: 7 anni per il padre, 6 per la madre e 3 per il 17enne.













