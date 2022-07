Una delegazione dei ragazzi dell’Aktis Acquachiara ospite del Tropical per festeggiare una stagione eccezionale

Il parco termale Tropical continua il suo inscindibile connubio con lo sport e lunedì 25 Luglio propone un’iniziativa volta a celebrare gli eccezionali risultati che un gruppo, composto per la maggior parte da ragazzi Under 20 e Under 18, ha raggiunto nell’annata appena conclusa. Sarà infatti ospite della struttura che il presidente Porzio sta riportando ai fasti di un tempo una delegazione di atleti dell’Aktis Acquachiara, società che a settembre festeggerà i 25 anni della sua fondazione. Nel primo anno del progetto giovani con cui la società ha deciso di ripartire, accompagnata dalla saggezza e dall’esperienza del direttore sportivo Mino Marsili, i biancoazzurri hanno ottenuto risultati più che lusinghieri e stupito per la qualità del gioco espresso. La prima squadra, che nelle numerose previsioni della vigilia era accreditata come titolare inamovibile della dodicesima piazza del girone Sud, ha invece brillantemente sovvertito i pronostici e ottenuto con pieno merito la permanenza in serie A2 superando lo Sturla nella serie di finale di playout. Storico il traguardo raggiunto dalla formazione Under 18 che dopo aver dominato il suo girone nella fase preliminare ha conquistato, nella Final Eight di categoria disputata a Monterotondo, il terzo posto battendo nella finale di consolazione il Circolo Nautico Posillipo e senza tutte le problematiche di salute con cui ha dovuto fare i conti nella tre giorni in terra laziale avrebbe potuto, molto probabilmente, dire la sua anche nella lotta per il titolo. Ulteriore riconoscimento del lavoro svolto dallo staff capitanato da Walter Fasano il premio di miglior portiere vinto da Davide Chianese e quello di miglior giocatore della manifestazione assegnato a Fabio Angelone. Il presidente Porzio così presenta l’iniziativa:” L’invito è per stare insieme e festeggiare un’annata bella fatta di crescita tecnica ed anche umana dei ragazzi. Nell’ottica di quello che ci siamo detti, con la crescita dei ragazzi, cercherò di inserire, all’interno di questo gruppo, due-tre elementi più esperti che possano aiutare l’ulteriore percorso di maturazione dei ragazzi Under 18 e Under 20 ma anche degli altri giovani che militano nella categorie inferiori e devono avere come esempio da seguire la squadra di A2 con l’obiettivo di cercare di arrivare a giocare, anche loro, in serie A”.