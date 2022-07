Punti di vista. Scuola, convenzioni e fondi dai partiti? Izzo: “Meglio di no”

Da qualche giorno sui social divampa la polemica se è praticabile da parte di un Dirigente Scolastico fare convenzione con agenzie esterne alla scuola con relative sovvenzioni prese direttamente da un partito politico per progetti per l’ampliamento dell’ offerta formativa. L’ ampliamento dell’offerta formativa è nel panorama scolastico il mettere in essere progetti aggiuntivi a quelli già programmati dal PTOF. Progetti che vanno ad arricchire la formazione dell’ alunno in merito anche alla richiesta del territorio. Ogni progetto compresi quelli dell’ ampliamento dell’ offerta formativa con relative sovvenzioni hanno bisogno dell’approvazione e quindi della delibera del Consiglio d’ Istituto unico organo deliberante in materia di organizzazione e didattica di una istituzione scolastica, che ha inoltre l’ obbligo di assunzione in bilancio delle eventuali sovvenzioni. Ogni progetto compresi quelli per l’ ampliamento dell’offerta formativa privo della approvazione e delibera da parte del Consiglio d’Istituto è da considerarsi un atto nulla. Non vi possono essere progetti e relative sovvenzioni per convenzione con agenzie formative esterne alla scuola da parte di istituzioni, associazione e enti privati monchi dell’ approvazione dell’ unico soggetto giuridico scolastico qual è il Consiglio d’ Istituto con assunzione in bilancio, altrimenti il bilancio di quella istituzione scolastica risulterebbe falsato. Come sarebbe auspicabile da parte dei Dirigenti Scolastici non porre in essere progetti e sovvenzioni direttamente con soggetti politici, ottemperando a un dettato deontologico che vuole la Istituzione Scolastica scevra da ogni condizionamento e libera da ogni confessione politica e religiosa. La Carta Costituzionale all’ articolo 33 recita: l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. Va da sé che eventuali sovvenzioni per progetti direttamente da un partito politico butterebbe un’ombra sulla libertà dell’ autonomia scolastica e il Dirigente Scolastico se ne assumerebbe le responsabilità.

Michele Izzo