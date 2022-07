Aerei, un’altra domenica di passione e disagi

65 Visite

Sono almeno 400 i voli nazionali e internazionali cancellati oggi in Italia per lo sciopero di quattro ore del personale di alcune low cost e dei controllori di volo . In quello che è il primo, vero fine settimana delle vacanze estive, secondo l’analisi del Corriere sulla programmazione rivista delle aviolinee non sarà effettuato quasi un collegamento su quattro previsto oggi nel Paese, cambiando i piani di circa 68 mila persone.

Condizioni di lavoro

Oggi dalle 14 alle 18 si fermano piloti e assistenti di volo italiani di Ryanair, della sua sussidiaria Malta Air, della società interinale CrewLink (partner del vettore irlandese), di easyJet e Volotea per chiedere un miglioramento delle condizioni lavorative e contrattuali. In parallelo incrociano le braccia anche i dipendenti dell’Enav che dirigono il traffico sopra i cieli nazionali e che porteranno così altre compagnie a cancellare i propri voli nella fascia di agitazione. I disagi sarebbero stati maggiori se la Commissione garanzia sciopero non avesse chiesto — e ottenuto — di ridurlo da 24 a 4 ore. Ita Airways comunica di aver annullato 122 voli, quasi il 40% della sua programmazione giornaliera. La compagnia italiana spiega di aver «attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi collegamenti disponibili il maggior numero possibile: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata». La low cost spagnola Volotea conferma di aver rivisto i piani: sul sito ufficiale si contano 24 voli cancellati da e per l’Italia, l’8% circa dei movimenti che aveva previsto per oggi sull’intera rete, stando ai calcoli del Corriere sui numeri forniti da Airline Data Inc. EasyJet annuncia di essere «a conoscenza di uno sciopero che interesserà anche i controllori del traffico» e aggiunge che «ha cancellato alcuni voli del suo programma italiano». Il vettore britannico non fornisce però un numero: incrociando i dati dei vari aeroporti i voli annullati ammontano a 114.