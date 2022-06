Enorme rogo a Caivano, ci risiamo: in fiamme rifiuti e copertoni

80 Visite

Caivano, rogo tra il Parco Verde e il campo abusivo. In fiamme rifiuti e copertoni, cittadini in allarme. Timori fondati di una nuova drammatica stagione dei roghi. Serve più controllo del territorio per difendere la salute dei residenti.

Un’enorme colonna di fumo nero e denso che si leva da un’area a ridosso tra il Parco verde di Caivano e il campo abusivo lì presente, sta raggiungendo le abitazioni circostanti mettendo ancora una volta in allarme i cittadini del comune a nord di Napoli. A testimoniarlo le immagini e alcuni video che ci sono stati inviati dai presenti. Le fiamme stanno divorando rifiuti, copertoni e gli alberi presenti minacciando anche un parcheggio auto lì vicino.













