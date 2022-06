57 Visite

E’ in carcere a Poggioreale il 29enne di Volla che ieri, alla guida di un furgone (rubato), ha investito tre pedoni tra i comuni di Volla, Cercola e Villaricca. Tra le persone investite ha perso la vita, un 73enne. Gli inquirenti stanno valutando in queste ore la possibilità di sottoporre il conducente del furgone al narcotest. Una vicenda choccante, una delle tante che stanno investendo il territorio in queste ultime, drammatiche settimane.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS