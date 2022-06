PALLANUOTO SERIE A2 FEMMINILE, LA NAPOLI NUOTO CHIUDE LA STAGIONE REGOLARE AL PALATRINCONE CONTRO LA LAZIO

67 Visite

La Napoli Nuoto chiuderà questa domenica la regular season al Pala Trincone (ore 12) ospitando la Lazio Nuoto. Con la prima posizione già aritmeticamente in tasca le flegree puntano a chiudere in bellezza la stagione regolare consapevoli delle insidie che nasconde il match contro le laziali. Le azzurre devono ora attendere solo chi sarà la squadra che affronteranno nella finale play off in programma a Monterusciello nelle prossime settimane. “E’ stato un campionato che ci ha riservato molte soddisfazioni e devo ammettere che, finora, abbiamo centrato il nostro obiettivo – afferma Barbara Damiani, tecnico della formazione flegrea -. Per la nostra giovane società è, comunque, un risultato storico. Ma d’ora in avanti non dovremo cullarci sugli allori. Anzi, al contrario bisogna azzerare tutto e preparare al meglio prima la sfida di questa domenica e, poi, quella che ci attende in finale”. Non lascia nulla al caso il tecnico della Napoli Nuoto che non è ancora pago nonostante per la sua squadra, finora, i giochi della stagione regolare sono già fatti. “Cercheremo di mantenere alta la tensione e soprattutto puntiamo a migliorare le situazioni tattiche che ancora non mi soddisfano in attesa di conoscere, poi, chi affronteremo – conclude Barbara Damiani -. Nella partita contro la Lazio Nuoto abbiamo l’obbligo di portare a casa un risultato positivo cercando di utilizzare tutte le atlete che ho a disposizione”.

Ufficio Stampa Napoli Nuoto













