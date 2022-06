Elena uccisa con 11 coltellate: convalidato il fermo della madre

63 Visite

Non sette coltellate come avevano detto gli inquirenti dopo un primo esame del cadavere, ma addirittura undici. Questi i colpi inferti sulla piccola Elena, di appena 5 anni, dalla sua mamma, Martina Patti, che si è autoaccusata del delitto facendo ritrovare il cadavere in una zona di campagna a circa 600 metri dalla propria abitazione.

I colpi inferti sulla bambina, che l’hanno raggiunta al collo e alla schiena, «sono compatibili con un coltello da cucina che non è stato ancora trovato. Uno solo dei quali è stato letale, perché ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. Ma la morte della bambina non è stata immediata».













