Napoli, appalti Covid: indagato anche Verdoliva

Avrebbero favorito una ditta privata, nell’organizzazione della grande risposta messa in campo per contenere gli effetti della pandemia. Avrebbero turbato procedure amministrative, per altro dichiarando il falso, nel pieno dell’emergenza del covid a Napoli.

Sono queste le accuse che spingono gli inquirenti napoletani a firmare inviti a comparire, gli equivalenti di avvisi di garanzia, a carico di esponenti del mondo amministrativo e sanitario. Tra loro anche il manager Ciro Verdoliva.