Elezioni a Somma Vesuviana, Parisi: «È tempo di persone coraggiose»

«Somma Vesuviana ha bisogno di persone coraggiose, non di superficialità e approssimazione: noi di “Per Somma” ci candidiamo proprio perché riteniamo di avere le caratteristiche giuste per governare la città, insieme al sindaco Giuseppe Bianco. Il nostro non è un atto di presunzione: ci attendono sfide difficili e complicate, ma ci metteremo coraggio e passione». Così Umberto Parisi, candidato con “Per Somma” al consiglio comunale, a sostegno di Giuseppe Bianco, parla della sua lista e della coalizione, di cui, tra gli altri, fanno parte anche i due consiglieri uscenti e dimissionari Maria Rosaria Raia e Andrea Scala. Inoltre, la lista è supportata anche dall’ex assessore ai lavori pubblici, Giovanni Salierno.

«Nel programma della nostra lista e dell’intera coalizione ci sono punti che possono determinare una svolta per Somma Vesuviana e noi li illustreremo ai cittadini in campagna elettorale, certi che saranno accolti con attenzione», continua Parisi.

