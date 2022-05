112 Visite

Gentile direttore, segnalo ennesima perdita idrica in via Verdi n°5, 10 metri prima dell’istituto comprensivo San Rocco, A parte che tutta quella strada, data la perdita, c’è tutto un avvallamento. Ed è una strada molto frequentata (con l’auto) alle 8:00 e alle 13 in quanto vengo a prendere i bambini a scuola













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS