Giocando tra i fiori, II edizione della giornata del gioco: mercoledì 18 maggio

La Giornata mondiale del Gioco nasce per celebrare il diritto più importante dei bambini, ovvero il diritto al gioco.

L’articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (CRC) riconosce il diritto del bambino al riposo e al tempo libero, e di impegnarsi in attività ludiche e ricreative, adeguate all’età del bambino.

Il tempo che i bambini dedicano al gioco, infatti, è molto importante per la loro crescita ed il loro sviluppo.

Per questo motivo il nostro Comune ha istituito, in collaborazione con le scuole e tantissime associazioni del territorio, una giornata interamente dedicata ai bambini, con numerose attività ludiche ma anche educative.

Questa sarà la seconda edizione perché, purtroppo, a causa del covid non ci è stato possibile organizzare quelle degli scorsi anni.

Qui trovate il programma completo dell’evento.

L’accesso alle attività è libero.

Partecipate in tanti!













