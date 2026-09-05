Napoli, funicolare Chiaia: stop continui e vagoni rumorosi

Condividi

Visite: 16

42 Visite

Il Comitato Valori collinari segnala, ancora una volta, le disfunzioni che si registrano all’impianto della funicolare Chiaia, che quotidianamente, nei giorni feriali, trasporta 12.500 passeggeri, la quale, da quando ha ripreso le corse nel gennaio 2025, dopo ben 28 mesi di fermo per la revisione ventennale, è caratterizzata da stop improvvisi e da un’eccessiva rumorosità dei vagoni, con l’ultimo disservizio registrato proprio ieri, 4 settembre 2026, quando l’impianto si è temporaneamente fermato in piena mattinata, alle 9:20, creando disagi e conseguenti malumori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti