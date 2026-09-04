Napoli, parco comunale Mascagna: di nuovo degrado e abbandono

Condividi

Visite: 20

56 Visite

“ Come era prevedibile e ampiamente previsto, senza un’idonea manutenzione costante e senza una vigilanza attenta, il parco comunale Mascagna, oggetto di recenti lavori di riqualificazione, a poco più di un anno e mezzo dalla riapertura, avvenuta il 1° febbraio dell’anno scorso, alla presenza del sindaco e dell’assessore al ramo, manifesta di nuovo un totale degrado e abbandono. Dal sopralluogo effettuato stamani è emerso molte delle aiuole c sono già senza un filo d’erba. Inoltre la maggior parte dei muretti sono di nuovo imbrattati con scritte e disegni mentre non ci sono bambini nell’area delle giostrine, poste su terreno battuto ed esposte totalmente al sole cocente. Aspetto ancora più grave, in un parco che, anche a ragione delle ondate di calore di questo periodo e delle scuole chiuse, è frequentato quotidianamente da tanti bambini accompagnati ma anche da numerose persone anziane che passano la giornata prendendo il sole o giocando a carte, gli unici servizi igienici presenti sono chiusi anche se non si conoscono i motivi di tale chiusura, visto che non c’è alcun avviso al riguardo. Infine la fontana, posta nei pressi dell’ingresso su via Ruoppolo, è piena di rifiuti tra i quali anche due bottiglie vuole di birra che galleggiano su un’acqua di colore verdastro per la fioritura algale “. A segnalare l’ennesima puntata dell’eterna telenovela che, negli ultimi anni, sta caratterizzando la vita dell’unico polmone di verde pubblico attrezzato posto in un’area densamente abitata, a confine tra i quartieri del Vomero e dell’Arenella, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, il quale, nel corso dei lunghi 17 mesi di chiusura del parco Mascagna per i lavori di riqualificazione, ha condotto una vera e propria battaglia, insieme ai residenti, con petizioni, sit-in e comunicati stampa per denunciare i ritardi che si andavano sommando nella riapertura del parco comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti