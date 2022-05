Marano, referendum e scrutatori: sorteggio il 18 maggio. In centinaia, intanto, ancora attendono i soldi del 2018

685 Visite

L’ultimo sorteggio realmente trasparente, per quel che concerne gli scrutatori, fu fatto tre anni fa, quando il Comune era gestito da altri commissari, leggermente migliori degli ultimi arrivati. Prima e dopo, sia con il sorteggio pubblico sia per nomine politiche, nei seggi si sono viste sempre le stesse facce, le stesse persone, raccomandate dai soliti noti. Accadrà anche stavolta o sarà un sorteggio come Dio comanda? Il sorteggio è previsto per il giorno 18 alle ore 12 negli uffici al piano terreno di via Nuvoletta.

Intanto in centinaia ancora attendono di essere pagati per il servizio prestato proprio nell’anno 2018.













