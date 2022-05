Napoli, Consiglio comunale: il dibattito

Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha ricordato la recente aggressione subita da una giovane donna in Piazza Garibaldi, un luogo che nelle ore serali si trasforma in una piazza dell’illegalità, dove occorre intervenire per mantenere presidi di sicurezza.

Sergio D’Angelo (Napoli Sociale Europa Verde) è intervenuto sul bando del PNRR per l’ammodernamento della rete idrica, e sul rischio che le progettualità presentate da ABC non vengano accolte per mancanza di requisiti previsti. Ci sono invece diversi elementi che e configurano ABC quale ente salvaguardato, che ha quindi i requisiti per accedere al bando, bisogna quindi intervenire perchè sarebbe grave perdere questa opportunità.

Massimo Cilenti (Napoli Libera) è intervenuto sul concerto di Vasco Rossi previsto per il prossimo 7 giugno in Piazza del Plebiscito. Un concerto che ha visto rapidamente andare sold out i biglietti, per un giro di affari di 27 milioni di euro, a fronte di poco più di un centinaio di migliaia di euro che entreranno nelle casse del Comune. È perciò necessario affrontare il tema della revisione del regolamento dei grandi eventi in città.

Antonio Bassolino (Misto) ha ricordato la necessità di tenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza intesa come lotta alla camorra e ordine pubblico. Ma è anche necessario parlare di sicurezza urbana, l’ordine civile della città, che richiede di sciogliere definitivamente il nodo delle Municipalità, e affrontare il degrado di aree come piazza Garibaldi, del centro Storico – patrimonio Unesco, che però si trova oltre il punto limite – e lavorare finalmente in maniera sinergica.

Fiorella Saggese (Movimento 5 Stelle) ha riconosciuto all’assessore Santagada il merito di aver operato una trasformazione efficiente della manutenzione del verde della città, ora finalmente geolocalizzabile attraverso il sito del Comune. La commissione sosterrà l’assessore anche nel percorso che porterà alla riapertura, prossimamente, del Parco dei Camaldoli, grazie anche ad un accordo di programma con l’Ente Parco delle Colline.

Per Rosario Palumbo (Cambiamo!) il Patto per Napoli e le progettualità del PNRR, lasciano ancora irrisolti alcuni temi nevralgici della città. Per affrontarli, ha proposto di avviare forme di collaborazione con l’ ordine dei commercialisti per trattare il tema dei tributi e della riscossione coattiva; analizzare complessivamente il tema del waterfront; avviare tavoli di confronto tutte le realtà pubbliche e private presenti sul territorio e chiedere un risarcimento danni all’Agenzia delle Entrate per i mancati introiti da riscossione, e al governo per i mancati trasferimenti.

Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco), ha ricordato Walter Carboni, l’operaio morto a seguito di un incidente sul lavoro all’interno di un impianto sportivo del Comune, a Secondigliano. Una vera tragedia, ha detto, e si prova un certo disagio, dal punto di vista politico, per le parole dell’assessora allo Sport Ferrante sulla vicenda. Da tempo si segnala infatti la necessità di mettere mano alle gestione di questi impianti, è ora di agire rapidamente.

Massimo Pepe (Azzurri Noi Sud Napoli Viva) ha segnalato il problema dei senza fissa dimora in Via Duomo, al quale si aggiungono problemi di ordine pubblico nella piazzetta antistante il Duomo, per i disagi creati ai turisti e ai cittadini. Per questo ha chiesto una postazione fissa della Polizia, anche per garantire maggiore sicurezza in tutto il centro storico, dove si continuano a registrare numerose rapine.

Mariagrazia Vitelli (Partito Democratico) è intervenuta sulla necessità di fare chiarezza sulla ZTL di Marechiaro. Bisogna dire che le tariffe applicate risalgono ad un provvedimento dell’amministrazione precedente, e sono stati assunti impegni da parte del Sindaco e dell’assessore De Iesu per garantire presidi di controllo e di sicurezza e un adeguato sistema di trasporti attraverso navette pubbliche e taxi collettivi

Gennaro Acampora (Partito Democratico) è intervenuto sulla necessità di rimuovere le strutture che limitano la capienza sui mezzi ANM, adottate per l’emergenza Covid, ma ora non più necessarie; affrontare il tema della viabilità in corrispondenza del Parco di Capodimonte; intervenire contro il degrado di Piazza Carlo III e di palazzo Fuga in particolare; organizzare il servizio Alibus sulla base dei flussi turistici, attraverso un accordo con Gesac e compagnie aeree.

Luigi Carbone (Napoli sociale Europa Verde) ha parlato di un appello dei commercianti di Corso San Giovanni, che hanno recentemente vissuto il rifacimento dell’impianto fognario. Occorre capire quale vocazione dovrà avere quest’area, e valutare la revisione del progetto architettonico in vigore per l’area, per andare incontro all’ indotto dell’area e alle esigenze delle tante famiglie che chiedono un intervento.

Luigi Grimaldi (Misto ) ha criticato la mancanza di dialogo politico e di confronto con il Sindaco, e ha contestato la legittimità di alcuni suoi atti, quali la nomina dell’attuale Direttore generale e la nomina del sub commissario per Bagnoli.

Salvatore Guangi (Forza Italia) ha criticato il funzionamento della società Asìa, e ha parlato della impossibilità di avere un contatto, da oltre due mesi, con il suo management. Sono necessari rispetto e buona educazione, ha precisato, e ha invitato l’amministrazione a tener conto di questi aspetti nella scelta del management dell’Ente e delle partecipate.

Per Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli mediterranea) va dato atto all’amministrazione del successo raggiunto con il Giro d’Italia. Ha contestato le parole del consigliere Grimaldi, ritenendosi offeso per la sua mancanza di correttezza istituzionale. Sul parco dei Camaldoli, ha chiesto una svolta dell’Amministrazione, che deve mantenere la sua centralità di intervento, prendendo le distanze, quale presidente della commissione Ambiente, dall’accordo di programma con l’Ente Parco delle Colline.

Per fatto personale, la presidente della commissione Salute e Verde Fiorella Saggese è intervenuta per chiarire che, sul Parco dei Camaldoli, tutte le forze politiche stanno lavorando nel solo interesse dei cittadini.

Nino Simeone (Napoli Libera) ha espresso soddisfazione per il successo del Giro d’Italia. Ha chiesto chiarimenti sulla tassa di imbarco e di sbarco in città che, si apprende, sarà applicata solo a partire dal 2023: è invece una preziosa boccata di ossigeno per le casse cittadine e non si capisce perché non si possa iniziare da subito a riscuoterla.

Carlo Longobardi (Fratelli d’Italia) ha espresso orgoglio per la santificazione, ieri, di don Giustino Fortunato. Ha chiesto perciò il massimo sforzo per la buona organizzazione dell’evento del 21 maggio, organizzato in suo onore. Ha poi chiarito che l’apertura del parco dei Camaldoli rappresenta un risultato importante per i cittadini, che va appoggiata a prescindere dalle posizioni politiche.

Aniello Esposito (Partito Democratico) ha contestato l’assenza di alcuni assessori in Consiglio comunale. Continua a non percepirsi quel cambiamento che la città aspettava con la nuova amministrazione, ha detto. Ha poi ricordato la preoccupazione dei commercianti di Corso San Giovanni sui rischi connessi al progetto di ristrutturazione dell’area: vanno ascoltati e rassicurati sul loro futuro. Ha chiesto infine un intervento dell’amministrazione per una soluzione che eviti lo sfratto dei gestori della buvette del bar di Via Verdi, da oggi destinatari di un provvedimento di sfratto.

Toti Lange (Misto) ha infine chiesto una migliore organizzazione delle modalità di svolgimento delle riunioni di commissione. Sul progetto di valorizzazione della linea di costa della città, ha ricordato che sussiste una parte totalmente negletta, quella di Mergellina, il cui degrado e invivibilità sono sotto gli occhi di tutti. Va ripensato un progetto generale per tutta la linea di costa, ha concluso, senza procedere per pezzi.

Prosegue il dibattito in Consiglio comunale

Presieduto da Enza Amato il consiglio comunale è proseguito con l’esame delle delibere all’ordine dei lavori, previa la verifica del numero legale, constatato in 27 presenti, richiesta dal consigliere Guangi (Forza Italia).

Successivamente il consigliere Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha chiesto il rinvio della delibera di giunta n. 33 del 09/02/2022 di proposta al Consiglio avente ad oggetto il trasferimento in proprietà alla ASL Napoli 1 Centro dei beni già acquisiti dal Comune di Napoli in base alla normativa statale e regionale, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali e attualmente nella disponibilità del Comune di Napoli. Tale scelta non mette in discussione un lungo lavoro svolto da Asl e Comune, ha spiegato Rispoli, ma perché il Comune valuti una strada per rilanciare attività culturali in aree che appaiono depresse proprio per la chiusura di attività ospedaliere. A sostegno della proposta sono intervenuti anche i consiglieri Toti Lange (Misto) e Flavia Sorrentino (Movimento 5 Stelle). L’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ha precisato che questa è una fase caratterizzata da una sentenza pendente, e solo l’accordo consente di avere chiara la parte spettante al Comune e quella della ASL, in assenza della definizione della proprietà è impossibile dare seguito a quanto sollecitato dai consiglieri. Il Consiglio pertanto deve riconvocarsi almeno una decina di giorni prima della data prevista per la pronuncia del giudice. La proposta di rinvio della delibera in commissione è stata poi approvata all’unanimità.

I lavori in consiglio sono proseguiti con l’intervento del presidente della commissione paritetica per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti – Riforma delle Municipalità per lo sviluppo partecipato locale, Sergio D’Angelo, che ha presentato all’Aula la deliberazione di iniziativa consiliare PG/2022/330744 sulle modifiche al Titolo II delle commissioni del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Dal 21 gennaio scorso, ha ricordato il presidente D’Angelo, giorno della sua istituzione, la commissione lavora per l’aggiornamento di norme approvate più di 30 anni fa, che hanno bisogno di essere revisionate alla luce dei cambiamenti intervenuti e per valorizzare il ruolo degli organismi di prossimità ossia le Municipalità che hanno bisogno di risorse, mezzi e autonomia funzionale. D’Angelo ha proposto la possibilità di prevedere commissioni convocate non solo in presenza ma anche da remoto nell’ottica di agevolare il lavoro delle commissioni. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Clemente e Lange.

L’assessore con delega ai Cimiteri Vincenzo Santagada ha illustrato la delibera 101 avente ad oggetto l’ ottemperanza alla sentenza del TAR Campania – Napoli finalizzata all’acquisizione al patrimonio indisponibile di aree di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, utilizzate per realizzare l’ampliamento del Cimitero di Pianura. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione della consigliera Clemente.

Approvata a maggioranza con l’astensione della consigliera Clemente anche la delibera 111 sui lavori di somma urgenza indifferibili ed improcrastinabili, per l’eliminazione di inconvenienti legati al malfunzionamento di impianti di carico e scarico dei servizi igienici presso la sede comunale di Ponticelli ricadente nella Municipalità 6, con prelevamento dal fondo di riserva di € 46.311,04 per la copertura dei lavori, presentata dall’assessore al Bilancio Baretta.