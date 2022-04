Marano, impianti idrici e riparazioni: il Comune “riesuma” un vecchio finanziamento per 2 milioni di euro

419 Visite

C’è una buona notizia, finalmente, per i cittadini di Marano, che da anni devono fare i conti con i problemi agli impianti idrici. La commissione straordinaria, e in particolare il funzionario ministeriale Antonetti, sono riusciti a recuperare un vecchio finanziamento, per un importo di circa 2 milioni di euro, da utilizzare proprio per l’annosa vicenda degli impianti. Pare che il finanziamento fosse fermo o inutilizzato da diverso tempo. I dettagli, ad ogni modo, saranno svelati nei prossimi giorni. I tempi per le riparazioni o sostituzioni degli impianti non saranno brevissimi: occorrerà bandire una gara e affidare i lavori.













