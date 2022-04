Enza Amato e Nino Simeone su buoni viaggio per persone con disabilità

179 Visite

«L’approvazione in Consiglio comunale di un ordine del giorno a nostra firma sui ‘buoni viaggio’ per le persone con disabilità – hanno dichiarato la presidente del Consiglio comunale Enza Amato e il presidente della commissione Mobilità Nino Simeone – ha l’importante obiettivo di garantire sostegno per i cittadini diversamente abili o in condizioni di bisogno e va nella direzione di un aiuto concreto per il settore Taxi e Noleggio, particolarmente colpito dalla crisi economica dovuta alla pandemia. In tal senso è fondamentale che l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese, abbia incrementato le risorse finanziarie per ampliare la spendibilità del buono taxi non più al 50% della corsa, ma al 100% del suo valore.»

L’ordine del giorno chiede all’Amministrazione comunale di garantire il trasporto pubblico accessibile alle persone con disabilità; prevedere contributi a favore degli operatori del settore taxi e NCC per l’allestimento e l’adattamento dei veicoli; incrementare le risorse finanziarie e il parco automezzi destinati al trasporto sociale a favore dei cittadini con disabilità.













