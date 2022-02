Melito, ruspe in azione: demolito il chiosco di via Roma

139 Visite

Ruspe in azione nel comune di Melito per l’abbattimento di un chiosco abusivo che era stato edificato una ventina di anni fa. I tecnici e gli operai della ditta incaricata sono entrati in azione stamani. Si tratta di un’autodemolizione eseguita dal titolare del manufatto abusivo ubicato nella centralissima via Roma, a pochi passi dal comune di Sant’Antimo e dalle colonne di Giugliano. Sul luogo dell’intervento è presente anche il sindaco di Melito Luciano Mottola.













