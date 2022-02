Nel giorno in cui parte il restyling di via Partenope, 29 associazioni napoletane lanciano una campagna di raccolta firme affinché il Lungomare di Napoli rimanga definitivamente pedonale, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le Associazioni promotrici, dopo aver espresso direttamente alle autorità cittadine la loro netta contrarietà alla paventata riapertura al traffico veicolare di Via Partenope, si rivolgono ora a cittadine e cittadini. Una “chiamata” per avere sostegno e condivisione su una battaglia che deve vedere i napoletani e le napoletane uniti nella difesa di uno spazio da tempo sottratto al dominio delle auto e restituito alla fruizione pubblica, alla passeggiata in libertà, all’incontro con un mare da sempre negato e faticosamente conquistato. Parte perciò una petizione on line che si invita a sottoscrivere e a divulgare attraverso: https://chng.it/ymHYWvTm Già dieci anni fa, quando fu pedonalizzato il lungomare, i napoletani risposero con decisione ed entusiasmo ad un sondaggio di una nota testata giornalistica cittadina esprimendosi, in maggioranza, a favore della chiusura al traffico che, allora, doveva costituire un primo passo in vista di una estensione dell’area ciclopedonale a tutto il lungomare da Mergellina a Via Partenope. Occorre ora difendere questo “pezzo” di città diventato il simbolo e l’immagine di Napoli nel mondo e un irrinunciabile spazio di vivibilità urbana! Le associazioni promotrici daranno vita ad altre azioni e manifestazioni per sensibilizzare, incontrare napoletani e napoletane e non solo, per accogliere le firme necessarie e confrontarsi. NAPOLI SOSTENIBILE (RI) PARTE DAL SUO LUNGOMARE! Per contatti: coordinamentomobsostenibile@ gmail.com

Altromondo Flegreo

Associazione Marco Mascagna

Bike To School Napoli

Cittadini Campani per un piano alternativo Rifiuti

Cleanap

Comitato San Martino

Fiab Napoli CICLOVERDI

Fondalicampania Aps

Fridays For Future Napoli

Gente Green

Green Italia Campania

Greenpeace Gruppo Locale di Napoli

Italia Nostra

Je So’ Pazzo Aps

Legambiente IRIDE APS

Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS

Let’s Do it Italy

Napoli Pedala

N’ Sea Yet

Napoli Climate Save

Percorsi Cumani

Semi di Speranza APS ETS

Stop Biocidio

Teachers For Future

Tuenda Flegrea

Università Verde – Torre del Greco

WAU! Napoli

WWF Napoli

Zero Waste Campania