Scampia: arrestata una spacciatrice

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Giuseppe Fava, nei pressi del Commissariato Scampia, una donna avvicinarsi a due persone a bordo di un’auto e consegnare al passeggero qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato la spacciatrice trovandola in possesso di 5 bustine contenenti 6,7 grammi circa di marijuana, 8 stecche e 6 pezzetti di hashish per circa 31,5 grammi, 4 dosi con 1,24 grammi circa di cocaina e 25 euro.

L.G., 40enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato.













