Volla: una Panchina Nera contro l’omertà dello Stato!

E’ l’iniziativa di Ernesto Russo, noto personaggio vollese, che in un passato non troppo remoto già aveva attirato la nostra attenzione.

Ci attirò per la sua tenace lotta, ormai ultradecennale, contro i poteri occulti che più volte gli hanno messo il bastone tra le ruote impedendogli di costruire una casa ed un locale per svolgere la propria attività, secondo le garanzie ricevute dall’Ufficio Tecnico prima di procedere all’acquisto del suolo divenuto in seguito oggetto di desiderio di molti faccendieri del cemento speculativo che operano sulla zona.

Il Russo sognava di realizzare un normale progettino alla portata di un onesto lavoratore, ma purtroppo divenuto una vera odissea per non aver accettato di scendere a compromessi con gli “imprenditori” del cemento vollese. Ma soprattutto una lotta contro i soprusi della Pubblica Amministrazione per un diritto negato nel poter edificare sul suo suolo, e dove le sue molteplici denunce gli hanno solo prodotto seri rischi di incolumità, e nient’altro.

“Si punta sempre l’indice sull’omertà dei cittadini, ma poi quando uno ha il coraggio di denunciare da lì in poi inizia l’omertà delle Istituzioni lasciandolo da solo al suo destino” e proprio per questo continuo silenzio delle Istituzioni preposte, per smuovere le coscienze delle stesse, ha dato vita ad una nuova iniziativa come da lui stesso annunciato dalla sua pagina di Facebook: una panchina nera contro l’omertà dello Stato, perché chi denuncia è già morto”.

La panchina, con adeguata “scenografia” sarà esposta davanti al suo lotto di terreno in via

Petrarca civico 64c il giorno 11 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 20.00 ed il giorno successivo dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

“Sperando che non si finisca per indagare sull’indice che indica la cupola, invece di indagare sulla stessa”m conclude Ernesto Russo con un gioco di parole che sanno di amarezza, molta amarezza!













