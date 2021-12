320 Visite

Pedone investito da un’auto in via Musella, nel centro di Marano. Da quanto si apprende, la persona è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto era giunto il personale del 118. L’uomo lamentava problemi a una gamba. Seguono aggiornamenti.













