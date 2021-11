La voce del cittadino. Quel palo della luce tra via Arafat e via Falcone continua ad essere un pericolo

Da giorni la stradina che porta dal parcheggio dello stadio di via Giovanni Falcone al parcheggio di via Arafat é diventata un reale pericolo per i viandanti, in particolare studenti a causa di un palo dell’energia elettrica oramai divelto, che non cade perché appoggiato al muro del nuovo stadio. Qualcuno nei giorni scorsi, dopo la segnalazione di Terranostranews, aveva posto delle transenne e del nastro adesivo per poter delimitare la zona pericolosa. Ma ciò non è valso a risolvere la pericolosa situazione, in quanto le transenne sono state spostate e il nastro divelto. Intanto con una telefonata sono stati messi al corrente del pericolo anche i vigili urbani, ma finora la situazione non è stata risolta e il pericolo permane. La stradina é una vera spada di Damocle sulla testa dei viandanti, in particolare studenti che attraversano quotidianamente il vicoletto. I cittadini di Marano si domandano : si può morire a causa del dissesto finanziario? In assenza di risposte nel silenzio assordante si eleva un grido provocatorio “annettiamo la città al Capoluogo, perché una Città stretta nel fallimento finanziario, senza speranza di risalita socio – economico non ha senso di esistere.

Michele Izzo