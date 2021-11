Camorra, ucciso a Miano Giuseppe Tipaldi

346 Visite

Ucciso stanotte, nel circolo ricreativo in via Vincenzo Janfolla, per il solito motivo sporco: il predominio illecito del territorio. Un commando su una moto ha freddato il trentaseienne Peppe ‘a Recchia, così veniva soprannominato Tipaldi. Non ha avuto scampo e via di fuga questa volta. Intanto sul posto sono giunte le volanti della polizia che hanno sequestrato il circolo. Sì, perché già a giugno la mala voleva ucciderlo ma riuscì a scappare, mentre cadde sotto il fuoco nemico Antonio Avolio, appartenente al clan Cifrone-Tipaldi.

Figlio di Gaetano, alias ‘e nana’, boss dei Lo Russo che attualmente si trova in carcere. Sempre la stessa storia, droga e racket i motivi conflittuali tra i nuovi gruppi emergenti nel territorio a nord di Napoli. È un segnale questo significativo per le forze dell’ordine e la magistratura, anche perché è una zona in cui, negli ultimi tempi, si è vista ripulita dai diversi gruppi emergenti camorristici. Tutto ciò certamente crea maggiore tensione in una città dove la camorra non dà tregua: da Ponticelli a Fuorigrotta passando per Miano. La piovra c’è ed è forte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS