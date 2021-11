Serie A2 Maschile, sabato al via la nuova stagione. L’Aktis Acquachiara ospita il CUS Palermo

85 Visite

Prenderà il via sabato 13 Novembre il campionato di Serie A2 Maschile che vedrà ai nastri di partenza l’Aktis Acquachiara. Nell’esordio stagionale, alla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere (campo di gara per quest’anno), i biancazzurri ospiteranno la neopromossa CUS Palermo.

Il primo ‘In bocca al lupo’ ai suoi ragazzi lo fa il patron Franco Porzio, subito al termine della consueta cena pre campionato presso il ristorante LAB Mergellina dell’ex gloria rarinantina Mimmo Mastrogiovanni. “Vogliamo far crescere i ragazzi del nostro vivaio; è questo l’obiettivo principale di quest’anno sportivo. Sono ragazzi di qualità e sono sicuro che faranno di tutto per ben figurare – prosegue l’oro olimpico a Barcellona ’92 -. Il fatto che i nostri giovani siano protagonisti in prima squadra deve essere da stimolo per tutti gli atleti del vivaio. Sarà un anno di rilancio per la pallanuoto che da tempo soffre e che merita di tornare a certi livelli”.

“Non vediamo l’ora di iniziare – ha dichiarato il tecnico Walter Fasano -. Sarà l’esordio in categoria per tanti atleti: ricordiamo che abbiamo inserito in rosa nove giocatori su tredici dal vivaio. Affrontiamo una squadra che si è rinforzata con giocatori di spessore e di categoria superiore: su tutti l’estremo difensore Jurisic e Galioto senza dimenticare i vari Szabo, Turkovic ma non solo. Una squadra attrezzata e sicuramente, sulla carta, anagraficamente più esperta. Giocheranno la prima fuori casa e vorranno subito mettere fieno in cascina. Mi aspetto una partita giocata a viso aperto. Vogliamo fare un’ottima prestazione e partire bene provando a fare risultato”.

Una squadra giovanissima quella dell’Aktis che schiera il roster con la media d’età più bassa dell’intero campionato: 19 anni. A fare da chioccia a questo giovanissimo gruppo di pallanuotisti ci saranno i due veterani Alvino ed Aiello.

Proprio il portiere e capitano acquachiarino suona la carica: “Siamo davvero un bel gruppo composto da ragazzi che hanno spirito di sacrificio e voglia di impegnarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati – spiega Ciro Alvino -. Questo gruppo crescerà cammin facendo; sarà un processo che potremmo ottenere solo col tempo e solo giocando quante più partite possibili in categoria”.

Fischio d’inizio previsto per le ore 14:30. A dirigere l’incontro saranno i signori Navarra e Nicolai.













