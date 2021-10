Casavatore, il Pd scalda i motori e prova a dettare l’agenda

95 Visite

Dopo la nomina del vicesindaco, il Pd scalda i motori e detta l’agenda politica. In giunta anche Elsa Picaro con deleghe alla Cultura, Pubblica istruzione e associazionismo. Con proprio decreto, il sindaco Luigi Maglione ha nominato il primo assessore della nuova giunta comunale. Il neo assessore è Elisabetta Puzone, alla quale è stato affidato anche l’incarico di vicesindaco. Il primo cittadino si è riservato di affidare successivamente, al vice sindaco, le deleghe di lavoro istituzionali. Puzone, candidata a sindaco alle elezioni amministrative del 2020 per il Movimento 5 Stelle, ha ricoperto, precedentemente, il ruolo di consigliere comunale. Frattanto, a poco più di qualche mese dal ritorno alla casa comunale, anche a Casavatore si cominciano a riscaldare i motori. Primo a prendere l’iniziativa, entrando di fatto nel vivo dell’agenda politica, è il Partito Democratico che, a seguito di una riunione tenutasi la scorsa settimana, ha iniziato a sviscerare l’attuale posizione dei “dem”.

A scendere in campo, oltre alla consigliera Elsa Picaro, che entrerà in giunta in quota democrat, Tommaso D’Auria – che subentrerà a Picaro-, Maria Marino, Giuseppe De Rosa (nella foto) e Fabio Machella. Secondo il Pd c’è innanzitutto l’urgenza di una risposta adeguata alla violenta crisi socio-economica scatenata dal Coronavirus. Una svolta – secondo gli esponenti politici – che ha visto protagonista il partito e che ora dovrà impegnarsi con ancora più energia sul fronte dei progetti da realizzare e dell’apertura dei cantieri su cui concentrare le risorse. Rimarcando che non è più il momento delle idee, ne dei programmi, ma delle soluzioni. Questo chiede il PD al sindaco Luigi Maglione e alla maggioranza insediatisi con un anno di ritardo a causa del lungo contenzioso amministrativo che ha scalzato dalla poltrona l’ex sindaco Vito Marino oggi nei banchi di opposizione. Insomma, le buone intenzioni ci sono e si attende solo l’insediamento ufficiale nel civico consesso. In pole position, per uno scranno in giunta, anche il professionista Vincenzo Palladino sempre in quota Pd. Ovviamente spetterà al primo cittadino decidere l’ingresso e le eventuali deleghe da assegnare.

G.M.













