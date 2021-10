Consorzio Cimiteriale Arzano-Casoria-Casavatore, al via il piano accoglienza per la giornate dedicate ai defunti

90 Visite

Il Consorzio Cimiteriale Arzano – Casoria – Casavatore celebra i morti, al via il piano accoglienza. Si attendono migliaia di accessi e non pochi problemi di ingolfamento e traffico per l’imminenza di una serie di programmi predisposti in vista delle celebrazioni dei morti. Una marea di gente che affollerà i viali del camposanto che si sommerà alla presenza di autorità militari e quelle comunali con il sindaco di Casavatore Luigi Maglione, la prima cittadina di Arzano Cinzia Aruta e il sindaco di Casoria Raffaele Bene. I primi eventi partiranno il primo novembre e si concluderanno il giorno successivo, con la celebrazione della santa messa officiata dal Vescovo ausiliare di Napoli. Insomma, il Consorzio cimiteriale targato Francesco Leo, ha programmato una serie di appuntamenti per accogliere i visitatori che si recheranno a trovare i propri cari . Dal 31 ottobre il camposanto resterà aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle 8 alle ore 17, mentre verrà rafforzato il presidio di personale per fornire informazioni e prestare assistenza ai visitatori. Ora si attende l’attuazione del piano comunale della Polizia locale per gestire il fiume di gente e di auto che si riverseranno a ridosso del camposanto. Nei giorni della commemorazione, dunque, la giornata che la tradizione cattolica ha deputato alla celebrazione dei morti, potrebbero essere diversi, le misure predi­sposte nel piano anti caos per facilitare gli spostamenti, sia in auto, che a piedi. Tra le misure in vigore, il po­tenziamento del servizio di vigilanza interna affidato alla protezione civile, che, all’occorrenza attiverà il servizio navetta interno per lo spostamento delle persone disabili. Spostamenti che difficilmente potrebbero essere attuati con mezzi propri, stante la mole di persona che affollerà il luogo santo. Sul versante della sicurezza e soccorso invece, sarà attiva un ambulanza della Croce Rossa del Comitato di Napoli Nord ubicata all’ingresso principale che assisterà le persone in difficoltà. Rivoluzionato anche il pagamento e prenotazione delle luci votive ed occasionali. Mentre all’esterno del consorzio cimiteriale, i comuni di Arzano e Casoria, per le proprie competenze e sotto la supervisione della Polizia Municipale guidata dal colonnello Biagio Chiariello, sarà attuato un innovativo piano traffico con la chiusura dei varchi di accesso al camposanto da via Porziano e corso D’amato, in modo da facilitare il percorso pedonale.

