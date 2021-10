Più di 20 auto danneggiate nella notte a Casavatore: sul raid indagano le forze dell’ordine

54 Visite

Raid vandalico in pieno centro, sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Il sindaco Luigi Maglione scrive al Prefetto e chiede la convocazione di un tavolo sull’ordine e sicurezza pubblica. Un blitz con rottura di vetri e altri danneggiamenti ad oltre venti auto, ha messo in allarme i residenti che avevano i veicoli parcheggiati in via Palizzi e via Gemito. La follia è scattata nella tarda nottata di ieri l’altro, ed ha praticamente visto distruggere vetri e lunotti di una ventina di vetture e furgoni.

A segnalare i danneggiamenti gli stessi abitanti del quartiere, che si sono infatti accorti dal trambusto senza però riuscire a identificare gli autori del raid. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Maglione, si è subito attivata interloquendo con le forze dell’ordine. L’incursione notturna, infatti, è soltanto l’ultimo di una serie di scorribande in paese manifestata anche a suon di fuochi d’artificio fatti esplodere in piena notte specie in via Campanariello. Per questo motivo il primo cittadino ha disposto che vengano immediatamente visionati i filmati del sistema di videosorveglianza comunale per risalire ai responsabili e con tutta probabilità, i carabinieri nelle prossime ore cominceranno l’analisi dei filmati della zona.

La notizia dell’episodio di vandalismo in paese sta creando molto dibattito anche sui social. Difatti, un’ondata di sdegno si è riversata su Facebook, dove molti cittadini starebbero segnalando di essere rimasti vittime di fatti analoghi. Per questo nella casa comunale si inizia a chiedere tolleranza zero, sia verso i locali che violano le disposizioni di legge sia nei confronti di atti di vandalismo come quello consumato ai danni della proprietà privata dei cittadini.

