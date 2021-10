Le suppellettili dismesse del Segrè di Marano e Mugnano alle scuole del Burkina Faso

Il Dirigente scolastico del Liceo Emilio Segrè, sede di Marano e Mugnano, Raffaeilina Varriale, sempre attenta e sensibile alle problematiche del sociale, di grande umanità e spirito altruista, caratteristiche che contraddistinguono il suo operato di persona e di Dirigente scolastico e ancor prima di maestra e poi Professoressa, ha donato al paese del Burkina Faso le suppellettili dismesse della della scuola.

Gesto, questo, di grande condivisione verso chi non ha nulla nella consapevolezza che solo attrezzando spazi per lo studio, unico strumento questo per far emergere quelle popolazioni dal sottosviluppo inserendo la marcia verso il vero sviluppo che non può prescindere dalle aule scolastiche. Queste sono le prerogative alla base di un buon Dirigente Scolastico e i successi di una Istituzione scolastica sono sono il risultato di questi percorsi. La Città di Marano fortunatamente è il fiore all’occhiello di queste capacità e competenze, in quanto tutti i Dirigenti Scolastici degli istituti della città sono dotati di queste prerogative, che fanno di Marano la fucina dell’eccellenza dell’istruzione, non poca cosa in un periodo di degrado del tessuto sociale economico della città.

Michele Izzo.