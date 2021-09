Calvizzano, pulizia caditoie: programmato l’intervento sul territorio comunale

94 Visite

Continuano le operazioni di manutenzione ordinaria su tutto il territorio. Abbiamo programmato per giovedì 23 e venerdì 24 settembre 2021, visto l’approssimarsi della stagione delle piogge, la pulizia delle caditoie e delle griglie stradali sul territorio del nostro comune. Rimuoveremo foglie, cartacce e il materiale vario che ostruisce le condotte di scolo, per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche. Interverremo in anticipo per evitare possibili intasamenti delle caditoie e conseguenti allagamenti. Era una nostra assoluta priorità. Lo faremo a stretto giro nell’ottica della prevenzione. Sono lavori importanti per avere fogne migliori, pulite ed efficienti. Vogliamo fare in modo che ciò che prima risultava essere straordinario, ora torni ad essere ordinario. Segnalateci le strade dove sono presenti tombini ostruiti per intervenire in maniera mirata. Come sempre vi teniamo aggiornati, insieme faremo tutto, un passo per volta.