AVVISO AI CITTADINI. A causa dei lavori su via Diaz, dove stiamo realizzando anche una nuova condotta idrica, nella mattinata di domani a partire dalle 08:30 mancherà l’acqua nelle seguenti vie: via Oberdan, via Battisti, via Togliatti, via Melito, via Gentile, via San Giovanni, via Salvo D’acquisto e via Mugnano-Melito.