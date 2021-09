SPORT, LE DICHIARAZIONI PRE TORRES DEL MISTER FERRARO

61 Visite

Al termine della rifinitura odierna, tenutasi in terra sarda, sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro, che ha così presentato la sfida di domani, valevole per la prima giornata di Serie D, Girone G contro la Torres. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Le sensazioni sono positive, abbiamo lavorato bene in questo pre-campionato e sono felice di come i ragazzi si sono applicati. Siamo pronti per l’inizio della stagione, non ci resta che far parlare il campo. La società ha allestito una squadra forte con sani principi, dei professionisti seri, sono molto felice del gruppo che alleno. Quella appena trascorsa è stata una settimana di lavoro tranquilla, adesso aspettiamo il responso del campo che è il nostro unico giudice”.

L’allenatore ha poi continuato: “Domani sarà un test complicato, lo sappiamo, ma credo possa essere la miglior partenza e partita per capire a che punto siamo della crescita. Conosciamo la nostra forza e i nostri mezzi, abbiamo tanto rispetto dei nostri avversari, ma sappiamo cosa vogliamo fare e a cosa puntiamo. Siamo impazienti di iniziare. Personalmente sono felice di essere qui, erano parecchi anni che non partivo dall’inizio con una squadra poiché non ero mai convinto del progetto. Quest’anno invece è stato un orgoglio per me sentire riconfermata la fiducia di una proprietà forte come i Mazzamauro e del Responsabile dell’Area Tecnica Righi. L’anno scorso abbiamo fatto insieme, grazie a tutte le componenti, un gran lavoro e adesso dobbiamo proseguire ciò che abbiamo iniziato lo scorso marzo. Lavoriamo in una piazza nuova, storica, ci sono tutti gli stimoli giusti per fare bene”.

L’allenatore infine ha concluso: “Non saranno della partita Mazzei e Fornito squalificati, oltre Raffaele Poziello che ha avuto un piccolo problema muscolare in settimana. Kyeremateng, sappiamo, che starà fuori per un po’ a causa di un malanno al ginocchio, lo recupereremo al meglio. Ciò detto non cambia nulla, abbiamo una rosa lunga e forte che può sopperire a queste defezioni”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS