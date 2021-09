Gabriele Gazzani morto di Covid. “Era vaccinato, faceva tamponi regolarmente”

275 Visite

Ravenna, 18 settembre 2021 – I tanti anni in servizio in ambulanza, prima con la Pubblica Assistenza e poi col 118, assistendo le persone nel momento del bisogno. E poi il canto, la passione che coltivava da sempre, e che l’aveva portato a esibirsi in innumerevoli serate in giro per la Romagna, nonché alle feste con gli amici.

Sono in tantissimi a ricordare Gabriele Gazzani, il 61enne scomparso nella serata di giovedì a causa del virus. Gazzani, come operatore sanitario, era stato tra i primi ad avere accesso alla vaccinazione: aveva ricevuto la prima dose già il 27 dicembre nel Vaccine day, il primo giorno in cui in tutta Italia (e anche a Ravenna) è partita la campagna di immunizzazione contro il Covid. La seconda dose di Pfizer (l’unico siero già approvato a fine dicembre) era arrivata a stretto giro, nella seconda metà di gennaio. Questo non è bastato a salvarlo: una complicazione improvvisa mentre sembrava stabile, ricoverato in Pneumologia al Santa Maria delle Croci, se l’è portato via.

La sua storia ora ha risvegliato gli interrogativi che gli scienziati si pongono da mesi in tutto il mondo circa la durata della copertura vaccinale, a maggior ragione pochi giorni dopo l’approvazione dell’Aifa della somministrazione della terza dose come ‘richiamo’ (dopo almeno sei mesi dalla seconda) per grandi anziani e operatori sanitari. “Si era vaccinato eccome, da molto tempo: era stato tra i primi a farlo – ricorda ora la sorella del 61enne, Gabriella Gazzani – e lui diceva che periodicamente si sottoponeva anche a tampone. Ma si vede che doveva andare così”.

L’ipotesi più probabile è che il contagio sia avvenuto sul lavoro. Anche il fratello del 61enne, anche lui impegnato nel trasporto dei pazienti in ambulanza, è ricoverato per Covid in Pneumologia. “Ci siamo sentiti prima, sembra stare abbastanza bene – prosegue la sorella – ma psicologicamente adesso è dura. Gabriele si era accorto di avere il Covid per via dei sintomi, e faticava a respirare. L’ho sentito l’ultima volta una settimana fa, poi non è stato più possibile e purtroppo non è stato possibile nemmeno andare a trovarlo, per via delle restrizioni del virus. Non abbiamo avuto modo di stargli vicino. Ci avevano detto che sembrava stabile, poi tutt’a un tratto è peggiorato”. Anche la sorella ricorda le sue passioni più grandi: “Era una persona molto solare. Amava cantare, aveva iniziato a 15 anni e lo faceva praticamente da sempre. E poi gli piaceva il suo lavoro. Aveva tantissimi amici”. Nel frattempo sono stati fissati i funerali, che si terranno lunedì a San Pietro in Vincoli, dove Gazzani viveva: la funzione si svolgerà nella chiesa del paese alle 10.















