Vaccino Pfizer, la ricerca Usa: efficacia cala del 77 per cento dopo 4 mesi

60 Visite

L’efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech contro i ricoveri da Covid cala significativamente dopo quattro mesi dalla seconda dose. E’ quanto emergerebbe dai dati diffusi dal Centers for Disease Control and Prevention poco prima del parere del comitato di esperti della Fda (la cui decisione è attesa la prossima settimana). Secondo Cdc Pfizer è efficace al 91% nel prevenire i ricoveri fino a 4 mesi dopo la seconda dose, poi l’efficacia cala al 77 per cento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS