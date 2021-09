Coordinamento nazionale dei docenti chiede incontro con ministro Bianchi

108 Visite

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, tenendo presente quanto previsto dal “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e l’innovazione”, ha inviato tramite il prof. Avv. Alessio Parente (Segretario generale CNDDU) una richiesta d’incontro con il ministro dell’Istruzione, prof. Patrizio Bianchi, per discutere i seguenti punti:

1) rinnovo CCNL scuola; in particolare si chiede un aumento della retribuzione dei docenti,

pari a 200 euro medi mensili, ritenendo insufficienti i circa 107 euro medi mensili

prospettati dai primi conteggi dei tecnici del governo;

2) rinnovo contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola

(CCNI) 2022 – 2025 con rimodulazione delle aliquote previste per i trasferimenti

interprovinciali. Ridefinizioni delle precedenze (es. l.104/92), alla luce delle sentenze

emesse dalla giurisprudenza. Facilitazione al rientro nelle proprie sedi per i docenti assunti

con la legge 107/2015. Superamento dei vincoli che escludono la mobilità

intercompartimentale tra scuola e pubblica amministrazione in modo da consentire un

efficiente utilizzo delle classi di concorso in esubero (es. A-46 discipline giuridiche ed

economiche);

3) Ricognizione del lavoro derivante dalle funzioni strumentali e rideterminazione univoca dei compensi ovvero di un sistema di esonero dalle ore di attività didattica;

4) Determinazione di criteri per l’individuazione di figure docenti da destinare alla ricerca

educativa;

5) Monitoraggio sulla spesa relativa ai “banchi a rotelle” e ricognizione riguardo la

destinazione ed il reale utilizzo da parte delle scuole. Avvio di uno studio atto a raccogliere

le testimonianze del personale scolastico e delle famiglie circa l’efficacia dell’investimento;

6) Monitoraggio dell’educazione civica nelle scuole e proposte per una maggiore efficacia

delle strategie didattiche connesse alla disciplina. Utilizzo della classe di concorso A-46 per

potenziare le conoscenze e le competenze nelle scuole di ogni ordine e grado;

7) Reinserimento delle discipline giuridiche ed economiche in ogni istituto scolastico di

secondo grado potenziando e ripristinando l’offerta formativa delle scuole depauperata dalla

riforma Gelmini;

8) Istituzione di due figure permanenti di supporto al settore scolastico, come quella del

difensore scolastico e dello psicologo scolastico: la prima figura, finalizzata a ridurre il

contenzioso tra istituzione, personale scolastico, corpo studentesco e famiglie; la seconda

figura, finalizzata a conferire un supporto al benessere degli alunni e del personale;

9) Superamento delle criticità dovuta all’annullamento da parte del TAR del nuovo PEI con

elaborazione di prospettive alternative da realizzare per l’elaborazione di linee guida più

consone alle finalità dell’area;

10) Istituzionalizzazione delle Olimpiadi digitali dei Diritti Umani.

prof. Romano Pesavento prof. Alessio Parente

Presidente CNDDU Segretario generale













