La voce del cittadino. La perdita idrica di via Marano-Pianura? Ormai è un fiume

107 Visite

Gentile direttore, via Marano-Pianura, al civico 27, la perdita idrica si trascina da 15 giorni. A nulla sono valse le segnalazioni ai vigili, ai carabinieri, abbiamo provato con tutti. Non ci resta che il suo portale con la speranza che qualcuno si degni ad arrivare in zona.

Patrizia (Marano)

Gentile Patrizia, inoltriamo il caso all’ufficio tecnico comunale, già compulsato per altri casi. Sembra, allo stato, che l’ufficio sia sprovvisto di un escavatore e che, per motivi di bilancio, non si possano contattare ditte esterne. Speriamo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS