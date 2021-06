Campi Flegrei Active: una rete per la promozione e la valorizzazione del territorio

97 Visite

Premesso:

che con mail del 06.2021 il Presidente di Federalberghi Campi Flegrei sig. Roberto Laringe, ha chiesto il Patrocinio morale dell’Ente per la realizzazione della conferenza stampa di presentazione del progetto “Campi Flegrei Active”, che si svolgerà ii 16 Giugno 2021 alle ore 18,00, presso il Rione Terra “Palazzo Migliaresi” salvo nuove disposizioni in tema di sicurezza sanitaria per

l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

che tale iniziativa e volta alla valorizzazione del territorio e la diffusione di una nuova cultura dell’accoglienza basata sulla sostenibilità ambientale e sulle esperienze emozionali da poter vivere sul territorio. Campi Flegrei Active e uno dei primi esempi di rete e di sistema nel Mezzogiorno costituito dagli operatori turistici dell’accoglienza;

Letta la deliberazione di G.M. n° 511 del 7.9.2005 avente ad oggetto “Definizione indirizzo per la concessione del patrocinio del Comune per manifestazioni culturali e sportive”.

Letta, altresì, la Deliberazione Commissariale n° 30/comrn. del 20/04/2007 la quale prevede, in sinergia con la procedura adottata dalla Provincia di Napoli, che tutte le iniziative culturali, sociali,

artistiche e sportive, per le quali sia stato concesso il patrocinio o una procidenza economica da parte del Comune di Pozzuoli, dovranno prevedere, quale condizione ineliminabile, l’impegno da parte del soggetto richiedente ad apporre, su tutto il materiale di comunicazione pubblicitaria, la dicitura “Questa iniziativa e contro il sistema della camorra”.

Ritenuto che tale iniziativa sia coerente con le finalità dell’Ente, sussistendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’ istrutto ria.

CONCEDE

Al Presidente della Federalberghi Campi Flegrei sig. Roberto Laringe, il Patrocinio morale dell’ Ente per la realizzazione della conferenza stampa di presentazione del progetto “Campi Flegrei Active” che si svolgerà il 16 Giugno 2021 alle ore 18,00 presso ii Rione Terra Palazzo Migliaresi, salvo nuove disposizioni in tema di sicurezza sanitaria per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la prescrizione di apporre su tutto il materiale di comunicazione pubblicitaria lo stemma civico e la dicitura: con il Patrocinio del Comune di Pozzuoli ed inoltre “Questa iniziativa e contro il sistema della camorra” .













